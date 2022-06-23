В России сократится ассортимент газировки

В России прогнозируется сокращение ассортимента газированных напитков в связи с дефицитом углекислого газа. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рознице и компании-производителе.

«Из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа. Дефицит ингредиента оценивается в 10-20% и может привести к сокращению ассортимента», — отмечает издание.

По словам источника в крупном производителе, сложности с закупкой углекислого газа возникли в конце мая — начале июня.

Углекислый газ представляет собой «побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса», отметил собеседник «Коммерсанта» среди производителей напитков. Он также не исключает роста спроса на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков подчеркнул, что при наступлении пикового сезона в ряде регионов производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. По его словам, компании вынуждены работать без запасов углекислого газа из-за отсутствия инвестиций в строительство хранилищ для него.