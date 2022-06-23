Mash: риелтор Берлускони занялся имуществом Абрамовича в Британии

Telegram-канал Mash сообщил, что риелтор экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Эдоардо Корсино создал компанию, цель которой - продать имущество попавшего под санкции миллиардера Романа Абрамовича. Речь идет о британской недвижимости бизнесмена.

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Как отмечает Mash, Корсино помог Берлускони продать дом в центре Рима за 16 млн евро. Когда страны ЕС начали замораживать активы российских олигархов, риелтор начал набирать команду для компании Abramovich Real Estate, утверждает канал.

Деталей о работе компании Mash не приводит.

В марте Великобритания ввела персональные санкции против Абрамовича и еще нескольких российских миллиардеров. В Лондоне заявили, что все попавшие под санкции бизнесмены тесно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным.

BBC News оценивало британскую недвижимость Абрамовича в 230 млн фунтов стерлингов.

По данным издания, у бизнесмена в Британии более 50 резиденций, большинство из которых расположены на Фулхэм-роуд на западе Лондона, десятки квартир в Челси Вилладж (владение через британскую компанию Fordstam Limited), гостиница и жилой комплекс рядом со стадионом в Челси.