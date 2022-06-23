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34 минуты назад

Ozon начал торговать товарами из «серого» импорта

Lenta.ru

Маркетплейс Ozon начал торговать различными товарами, ввезенными в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идет об электронике, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.

Ozon начал торговать товарами из «серого» импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — указано в сообщении.

Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В России механизм легализовали весной. В список для параллельного импорта включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

Ранее переход к подобной схеме подтвердил «Связной», речь идет о смартфонах, ноутбуках, смарт-часах компаний Samsung, Apple, а также игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

Всего ассортимент расширился более чем на 100 позиций. Товары при этом будут дороже тех, что ввозили до начала военной спецоперации Москвы на Украине. Разница в цене составит до 20 процентов. Прежних запасов компании хватит на несколько месяцев.

Компании,Apple,
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