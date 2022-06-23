Магазины Nike продолжили работу в России после заявления об уходе из страны

В столичных торговых центрах в последний раз открылись магазины спортивной одежды и обуви Nike. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, американская компания распродает остатки товаров, магазины будут открыты одну неделю.

Информацию о том, что магазины Nike продолжают работу после заявления бренда об уходе из страны, подтверждает РИА Новости. Как сообщил корреспонденту агентства один из сотрудников компании, магазины будут работать «до конца месяца». При этом он добавил, что точной даты закрытия нет.

Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Журналисты Reuters не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.