Ряд банков отказался от накопительных счетов в валюте

Некоторые крупные российские банки на время остановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро. Об этом сообщают «Известия».

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Речь идет о таких кредитных организациях, как Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие».

В службе поддержки клиентов Совкомбанка заявили, что в настоящее время валютные счета не открываются (накопительные и депозитные). Там же сообщили о приостановке оформления вкладов в валюте еще в мае. В ПСБ также заявили, что сейчас накопительные счета и вклады в валюте открыть не представляется возможным. Издание обратилось в call-центр банка, где сообщили: «К сожалению, для новых клиентов ничего не можем предложить, для действующих есть варианты».

В Росбанке также отметили отсутствие возможности открыть валютный счет. С 9 июня нельзя оформить такие счета в евро и долларах. В кредитной организации не сказали, когда прежние условия вернутся.

«Банк не открывает ни вклады, ни накопительные счета в иностранной валюте, только в национальной. Это распоряжение банка. Счета стали недоступны с 15 июня, а депозиты — уже 1,5 месяца», — заявили в банке «Открытие».

В службе поддержки Райффайзенбанка также указали на отсутствие вкладов и накопительных счетов в валюте. Там добавили, что их не было и раньше, однако «в апреле в линейке временно появились вклады, а сейчас их снова нет».