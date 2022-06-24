Возглавляемое бывшим сопредседателем партии «зеленых» Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ прорабатывает вопрос использования части активов газопроводной системы «Северный поток — 2» для приема СПГ. Об этом сообщает в пятницу Spiegel.

Так, сейчас ведутся разговоры об изъятии части трубопроводной системы, которая находится во внутренних водах Германии, отделении ее от остальной части трубопровода и подключении к плавучему терминалу СПГ.

Газопровод уже соединен с газотранспортной сетью ФРГ, и газ по нему может быть доставлен до юга страны.

Однако издание видит сложности в реализации данной инициативы. Речь идет о необходимости повторных экологических согласований работ в охраняемой природной территории Natura 2000, а также сложном статусе владельца магистрали - швейцарской Nord Stream 2 AG.

Кроме того, авторы предупреждают о том, что Россия может принять ответные меры. В частности, она может пойти на экспроприацию германских компаний в России, указывают они. С учетом этого министерство Хабкека рассматривает возможность строительства параллельного трассе «Северного потока 2» газопровода. По мнению издания, это бы не устранило риск возмездия, но уменьшило бы его.

Данная информация официально не была подтверждена, но и не была опровергнута. В министерстве заявили, что «вопрос существующей инфраструктуры для подключения является важным фактором расположения».