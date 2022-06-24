Шольц обвинил «Газпром» в обмане

«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком („Газпромом“ — прим. URA.RU) для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», — передает РИА «Новости» слова Шольца.