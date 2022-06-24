Названа причина переименования сырков «Б.Ю. Александров»

Компания «Ростагрокомплекс», производящая сырки «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию и сменила бренд на «А, Ростагрокомплекс». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники и подтверждения продуктовых ретейлеров.

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По данным издания, изменения происходят на фоне исков к «Ростагрокомплексу» от дочери умершего основателя бренда Екатерины Александровой. Она требует возместить ей 1,49 миллиард рублей за неуплату роялти и незаконное использование для выпуска сырков товарных знаков «Б.Ю. Александров, а также настаивает на изъятии из оборота и уничтожении всех товаров, этикетов и упаковок с ними.

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Отмечается, что Александрова после смерти отца заключила с «Ростагрокомплексом» три лицензионных договора, которые предусматривали использование товарных знаков «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini». По соглашениям компания должна была платить ей от четырех до десяти процентов, но не делала этого. В итоге в январе 2022 года Александрова расторгла с «Ростагрокомплексом» все лицензионные договоры, но сырки под брендами «Б.Ю. Александров» продолжили поступать в магазины. Арбитражный суд принял ее иск на этот счет к производству, заседание по нему пройдет 5 июля.

При этом «Ростагрокомплекс» анонсировал на 26 июня начало продажи сырков «Б.Ю. Александров» под новым брендом «А, Ростагрокомплекс», на сайте компании уже сменили логотип продукции. Кроме того «Ростагрокомплекс» даже приступил к отгрузке сырков, что подтвердили в пресс-службах «Магнита» и «Яндекс.Лавки». Там подчеркнули, что ассортимент и состав у товаров не изменились, их просто переименовали.