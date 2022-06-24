США отозвали экспортные привилегии у российских авиакомпаний

Министерство торговли США отозвало в пятницу экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines, а также внесло ряд самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом сообщается в материалах ведомства, опубликованных в пятницу.
По данным агентства Reuters, американская сторона обосновала свое решение якобы нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении России. Меры введены на шесть месяцев и могут быть продлены. В мае ведомство отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия".
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, а также ввело новые требования, касающиеся лицензирования определенных самолетов или запчастей. С 2 марта бюро приняло аналогичные меры в отношении Белоруссии, включая новые лицензионные требования. В результате любой самолет, выпущенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.