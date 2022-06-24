США отозвали экспортные привилегии у российских авиакомпаний

Министерство торговли США отозвало в пятницу экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines, а также внесло ряд самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом сообщается в материалах ведомства, опубликованных в пятницу.

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По данным агентства Reuters, американская сторона обосновала свое решение якобы нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении России. Меры введены на шесть месяцев и могут быть продлены. В мае ведомство отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия".