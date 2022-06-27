Интернет-магазины опасаются падения продаж

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опасается, что изменения в законопроект «О персональных данных» снизят продажи интернет магазинов. Согласно новому документу, участники рынка должны будут уведомлять Роскомнадзор о каждом случае передачи персональных данных за рубеж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации правительству РФ.

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АКИТ также отмечает, что уведомление в Роскомнадзор должно включать в себя информацию, для сбора и анализа которой компаниям придется привлекать внешних консультантов, чей труд оценивается в 3 10 млн руб. ежегодно. Кроме того, согласно тексту законопроекта, если зарубежный продавец работает в стране, которая не обеспечивает надлежащую защиту прав субъектов персональных данных, то уведомительный порядок их передачи становится разрешительным: без согласования Роскомнадзора нельзя будет доставлять товары такого продавца в Россию.

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По расчетам АКИТ, таким образом компании должны будут ежегодно сообщать о 120-200 тыс. зарубежных продавцов или свыше 4 млн покупок у иностранных игроков. Они отмечают, что в этом случае, следует ожидать значительного увеличения сроков доставки зарубежных товаров, а также двукратного падения продаж в денежном и количественном выражении.

Представитель Wildberries подтверждает, что законопроект может создать риски для экспорта российских товаров. По его словам, срок в 30 календарных дней, в течение которого Роскомнадзор должен выдать разрешение, значительно затормозит выход отечественных компаний на иностранные рынки и негативно отразится на темпах поставок. Кроме того, принятие проекта может ограничить расчётные операции бизнеса и сделки на финансовых рынках с компаниями, находящимися за рубежом.