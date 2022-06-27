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1 час назад

"Ъ": испанский владелец бренда Gallina Blanca не смог продать бизнес в России

ТАСС

Испанская компания GBFoods, владеющая брендом Gallina Blanca, не смогла продать российский бизнес структурам непальской Chaudhary Group, выпускающей сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеше, Сербии и Казахстане. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Владелец бренда Gallina Blanca не смог продать бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно "Коммерсанту", у сторон могли возникнуть проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса. Кроме того, у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств и он может вовсе выйти из сделки, уточняет издание.

Генеральный менеджер производителя "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова рассказала газете, что компания продолжает работать в составе испанской группы. В Chaudhary Group не ответили на вопросы "Коммерсанта".

"Юроп Фудс ГБ" с 1998 года управляет фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий в Нижегородской области. В 2021 году выручка компании выросла на 4%, до 1,6 млрд рублей. В конце 2021 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО "СиДжи Фудс" - структуры CG Foods о приобретении 100% ЗАО "Юроп Фудс ГБ". Закрытие сделки ожидалось в конце февраля 2022 года, пишет "Коммерсантъ".

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