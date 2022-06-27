Владелец бренда Gallina Blanca не смог продать бизнес в России

Испанская компания GBFoods, владеющая брендом Gallina Blanca, не смогла продать российский бизнес структурам непальской Chaudhary Group, выпускающей сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеше, Сербии и Казахстане. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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Как стало известно "Коммерсанту", у сторон могли возникнуть проблемы с проведением платежей по сделке из-за кризиса. Кроме того, у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств и он может вовсе выйти из сделки, уточняет издание.

Генеральный менеджер производителя "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова рассказала газете, что компания продолжает работать в составе испанской группы. В Chaudhary Group не ответили на вопросы "Коммерсанта".