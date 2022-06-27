США приготовили санкции для партнеров России

США планируют санкции в отношении компаний, выступающих партнерами России, предусматривающие их внесение в черный список. Таким поддерживающим Москву предприятиям запретят приобретать американские товары и технологии, что в том числе закроет доступ к такой стратегически важной продукции, как полупроводники, следует из заявления на сайте Белого дома.

Фото: ТАСС ТАСС

Также американские ведомства готовят блокирующие санкции в отношении лиц, которые связаны с попытками России обойти существующие ограничения, говорится в сообщении. Вашингтон также обратиться к финансовым учреждениям, чтобы они приняли участие в поисках нарушений экспортного контроля.

Объявляемые меры приурочены к проходящему в Германии саммиту лидеров стран Большой семерки. В публикации Белого дома отмечается, что страны намерены продолжать работу введению ограничений в отношении России.