IKEA запустила распродажу товаров для россиян

В понедельник в магазинах шведской компании IKEA стартовала распродажа товаров для россиян. Пока мебель и предметы интерьера популярного бренда доступны только сотрудникам компании, говорится в сообщении на официальном сайте.

«Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA», — говорится в заявлении.

Компания также подчеркнула, что все другие покупатели смогут приобрести товары через несколько дней в онлайн-формате. В самих магазинах ИКЕА продаж не будет.

Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

Газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости, сообщила ранее, что IKEA начала оповещать руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о планах расторгнуть договоры аренды.