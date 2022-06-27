IKEA запустила распродажу товаров для россиян

В понедельник в магазинах шведской компании IKEA стартовала распродажа товаров для россиян. Пока мебель и предметы интерьера популярного бренда доступны только сотрудникам компании, говорится в сообщении на официальном сайте.
«Дорогие покупатели! Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA», — говорится в заявлении.
Компания также подчеркнула, что все другие покупатели смогут приобрести товары через несколько дней в онлайн-формате. В самих магазинах ИКЕА продаж не будет.
Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.
Газета «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке коммерческой недвижимости, сообщила ранее, что IKEA начала оповещать руководство торговых центров, в которых расположены ее магазины и студии, о планах расторгнуть договоры аренды.
Агентство Reuters, ссылаясь на заявление холдинга, сообщило, что нидерландский холдинг Ingka Group, который является владельцем сети ИКЕА и «Мега», рассчитывает возобновить деятельность на территории России. Однако он сомневается в том, что это произойдет в ближайшей перспективе.