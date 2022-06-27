«ЕвроХим» стал победителем премии «Экотех-Лидер»

Достижения предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», расположенного в городе Котельниково Волгоградской области, были высоко оценены экспертным советом премии «Экотех-Лидер». Компания награждена в номинации «ESG-Проект года».

Фото: ИА "Волга-Каспий" ИА "Волга-Каспий"

Всего в 2022 году в Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер», проводимой при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты России, приняло участие 100 проектов из 85 регионов страны.

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Экспертный совет высоко оценил усилия «ЕвроХим-ВолгаКалий» в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий «как важнейшего элемента повестки ESG в сфере экологии и природопользования», а также достигнутые успехи в реализации проекта «ESG – с заботой об экологии».

Активисты и волонтеры предприятий компании провели в Котельниково экологический праздник «ЭкоДом-ЭкоДвор», в ходе которого был дан старт Всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру – спаси дерево», организованному при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Участники акции передали на переработку более 2,5 тонн вторсырья, что является значительным вкладом, учитывая размеры города, отметили в компании.

Также сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» организуют многочисленные природоохранные акции, в том числе уроки экологии в школах, уборку природных зон и территорий в городе. А в прошлом году сотрудники предприятия заложили первую аллею будущего Парка Героев, высадили более 300 саженцев на территории комбината.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число лауреатов конкурса «Экотех-Лидер» второй год подряд. В прошлом году премией был отмечен проект об инновационной системе очистки сточных вод, применяемой на предприятии.