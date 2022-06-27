Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

«ЕвроХим» стал победителем премии «Экотех-Лидер»

Елена Прошина

Достижения предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», расположенного в городе Котельниково Волгоградской области, были высоко оценены экспертным советом премии «Экотех-Лидер». Компания награждена в номинации «ESG-Проект года».

«ЕвроХим» стал победителем премии «Экотех-Лидер»
Фото: ИА "Волга-Каспий"ИА "Волга-Каспий"

Всего в 2022 году в Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-лидер», проводимой при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты России, приняло участие 100 проектов из 85 регионов страны.

Видео дня

Экспертный совет высоко оценил усилия «ЕвроХим-ВолгаКалий» в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий «как важнейшего элемента повестки ESG в сфере экологии и природопользования», а также достигнутые успехи в реализации проекта «ESG – с заботой об экологии».

Активисты и волонтеры предприятий компании провели в Котельниково экологический праздник «ЭкоДом-ЭкоДвор», в ходе которого был дан старт Всероссийскому эко-марафону «Сдай макулатуру – спаси дерево», организованному при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Участники акции передали на переработку более 2,5 тонн вторсырья, что является значительным вкладом, учитывая размеры города, отметили в компании.

Также сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» организуют многочисленные природоохранные акции, в том числе уроки экологии в школах, уборку природных зон и территорий в городе. А в прошлом году сотрудники предприятия заложили первую аллею будущего Парка Героев, высадили более 300 саженцев на территории комбината.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число лауреатов конкурса «Экотех-Лидер» второй год подряд. В прошлом году премией был отмечен проект об инновационной системе очистки сточных вод, применяемой на предприятии.

Ранее социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев», который был реализован общественниками и администрацией города при поддержке компании «ЕвроХим», получил первое место за вклад в развитие территории на конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021». А в этом году программа #ЕвроХимESG победила в номинации «За лучший региональный социальный проект» конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Компании,Минприроды России,Еврохим,Торгово-промышленная палата,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители