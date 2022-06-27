Крупнейший химический концерн задумался о закрытии из-за нехватки газа

Руководство концерна BASF задумалось о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса в немецком Людвигсхафене, состоящего из 200 заводов, пишет The Wall Street Journal. Причиной называют нехватку газа из-за снижения поставок из России.

Фото: Basf Basf

Химические компании зависят от газа больше, чем другие промышленные предприятия, — этот вид топлива имеет решающее значение для многих процессов на их производстве, отмечают журналисты. Около 60 процентов газа, потребляемого BASF в Европе, используется для производства электроэнергии и пара, а остальные 40 процентов являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен. На комплекс в Людвигсхафене приходится четыре процента всего потребляемого в Германии газа.

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Сокращение производства аммиака, ключевого ингредиента удобрений, может усугубить мировой продовольственный кризис, считают опрошенные газетой аналитики. Кроме того, BASF и другие химические компании являются первым звеном большинства промышленных цепочек поставок — закрытие комплекса повлияет и на другие сектора экономики.

«Остановить производство было бы колоссальной задачей. Мы никогда раньше не сталкивались с такой ситуацией. Трудно представить», — сказал главный экономист BASF Петер Вестерхайде.

Если комплекс будет обеспечен газом хотя бы на 50 процентов от его максимальной потребности, работу производства удастся сохранить, снизив нагрузку и используя альтернативные источники энергии, считает руководство компании. Если газ будет поступать в объеме значительно меньше обозначенного уровня в течение длительного периода, заводы придется закрыть.

Немедленная остановка всего комплекса может нанести заводу технический урон и подорвать его безопасность. BASF потребуется время, чтобы обеспечить безопасное закрытие заводов.

«Все взаимосвязано и зависит от других частей комплекса. Расходы на остановку и повторный запуск слишком высоки. Это чрезвычайный сценарий, которого мы очень хотели бы избежать», — объяснил Вестерхайде.