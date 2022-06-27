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23 минуты назад

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы во «Внуково»

BFM.RU

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных полетов во «Внуково». Рейсы будут выполняться с 15 июля три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении компании.

«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы во «Внуково»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полет из Минска обойдется пассажирам в 50 евро евро в одну сторону или 88 евро евро туда-обратно. «Внуково» станет третьим аэропортом московского направления. Сейчас «Белавиа» летает в «Домодедово» и «Шереметьево».

«Белавиа» открыла рейсы во «Внуково» в 2010 году, однако спустя почти год этот маршрут был закрыт в рамках оптимизации расписания полетов.

Компании,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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