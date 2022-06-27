«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы во «Внуково»

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных полетов во «Внуково». Рейсы будут выполняться с 15 июля три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении компании.

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Полет из Минска обойдется пассажирам в 50 евро евро в одну сторону или 88 евро евро туда-обратно. «Внуково» станет третьим аэропортом московского направления. Сейчас «Белавиа» летает в «Домодедово» и «Шереметьево».