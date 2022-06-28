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27 минут назад

Химзаводы в ФРГ могут остановить работу из-за цен на газ

Лера Букина

В настоящее время существует риск остановки комплекса химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене в связи с сильным подорожанием газа на фоне санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Крупнейший в мире химкомплекс могут закрыть из-за нехватки российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что заводы в Людвигсхафене долгие годы функционировали за счет недорого газа из России. Но условия поменялись так сильно, что в дальнейшем производство может оказаться невыгодным.

В публикации подчеркивается, что комплекс заводов потреблял ориентировочно 4% от всего газа в ФРГ. Вместе с тем руководство комплекса считает, что для нормальной работы нужно и дальше закупать газ как минимум на уровне половины от показателей февраля. Но компания не уверена, что сделать это удастся.

Ранее агентство Bloomberg написало, что политика президента России Владимира Путина по сокращению газа доводит экономику Германии до предела. По словам обозревателей агентства, поставки газа из России уменьшились на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Bloomberg указывает на то, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать, как могут развиваться события. Так, они пришли к тому, что ни один из сценариев не предполагает достаточное количество газа к предстоящей зиме.

В ЕС пригрозили последствиями проблем с газом

Газета The Guardian ранее написала, что президент России Владимир Путин и российская энергетическая компания «Газпром», вероятно, начали «закручивать гайки» в отношении Европы путем ограничения поставок газа.

Компании,Олаф Шольц,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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