Крупнейший в мире химкомплекс могут закрыть из-за нехватки российского газа

В настоящее время существует риск остановки комплекса химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене в связи с сильным подорожанием газа на фоне санкций против России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что заводы в Людвигсхафене долгие годы функционировали за счет недорого газа из России. Но условия поменялись так сильно, что в дальнейшем производство может оказаться невыгодным.

В публикации подчеркивается, что комплекс заводов потреблял ориентировочно 4% от всего газа в ФРГ. Вместе с тем руководство комплекса считает, что для нормальной работы нужно и дальше закупать газ как минимум на уровне половины от показателей февраля. Но компания не уверена, что сделать это удастся.

Ранее агентство Bloomberg написало, что политика президента России Владимира Путина по сокращению газа доводит экономику Германии до предела. По словам обозревателей агентства, поставки газа из России уменьшились на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Bloomberg указывает на то, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать, как могут развиваться события. Так, они пришли к тому, что ни один из сценариев не предполагает достаточное количество газа к предстоящей зиме.