Крупнейший производитель лифтов решил покинуть Россю

Корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, решила покинуть российский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.

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Российское подразделение компании - АО «КОНЕ Лифтс» - будет передано его топ-менеджерам. После этого работа KONE в России прекратится.

«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — указано в документе.

Компания присутствовала на российском рынке с 1935 года.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что около 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

Активно уходят с российского рынка финские компании. Ранее в июне финский конгломерат SOK принял решение продать петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам. До этого финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России.