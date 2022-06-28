Крупнейший производитель лифтов решил покинуть Россю

Корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, решила покинуть российский рынок. Об этом говорится в сообщении компании.
Российское подразделение компании - АО «КОНЕ Лифтс» - будет передано его топ-менеджерам. После этого работа KONE в России прекратится.
«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — указано в документе.
Компания присутствовала на российском рынке с 1935 года.
Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что около 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.
Активно уходят с российского рынка финские компании. Ранее в июне финский конгломерат SOK принял решение продать петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам. До этого финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России.
С начала весны о планах покинуть рынок РФ сообщили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso, а также Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig и Hesburger.