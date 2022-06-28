Whirlpool продаст бизнес в России

Whirlpool EMEA S.p.A договорилась с турецкой Arcelik о продаже ее российских активов - АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Об этом сообщает «Интерфакс».

Сделка оценивается не более чем в 220 млн евро. Что касается итоговых параметров, то они будут зависеть от многих факторов. Отмечается, что выплаты растянут на десять лет.

После завершения сделки новая компания получит производственные мощности в Липецке, которые позволяют выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Вышеуказанные компании работают не только в России, но и в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

Данные системы «СПАРК-Интерфакс» свидетельствуют о том, что выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ достигла в 2021 году 40,8 млрд руб., чистая прибыль - 1,9 млрд руб., у «Индезит Интернэшнл» эти показатели составили 29,1 млрд рублей и 220 млн рублей соответственно.