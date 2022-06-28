Компания Nissan приостанавливает производство в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Японская компания Nissan Motor Co Ltd (7201.T) приняла решение приостановить производство в России на первую половину этого финансового года», — передает Reuters.

После начала спецоперации РФ на Украине некоторые автопроизводители ушли из России. BMW и Volkswagen приостановили производство. Audi, Honda, Mercedes-Benz, Nissan и Toyota временно прекратили поставки. АвтоВАЗ готовит новые версии моделей Lada, менее зависимые от импортных комплектующих.