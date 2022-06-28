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45 минут назад

В России скоро перестанет работать оборудование Cisco и IBM

Газета.Ruиещё 2

Американские компании Cisco и IBM отказались продлевать лицензии на ранее приобретенную технику для российских компаний. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Ведомости». Обсуждаемые лицензии нужны для активации новых устройств и для продолжения работы, а также техобслуживания старых.

Техника Cisco и IBM перестанет работать в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, после окончания срока действия текущих лицензий техника упомянутых брендов в России перестанет работать. В первую очередь проблема касается сетевого оборудования Cisco и систем хранения данных, работающих под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.

Вместе с тем «Ведомости» отметили, что обычно российские компании закупают лицензии со сроком действия один год. Гораздо реже право на использование американского ПО и оборудования оплачивается на два года или три.

По данным издания, у российских компаний есть несколько вариантов преодоления этой сложности. Первый – это покупка ключей активации в других странах. Второй – взлом оборудования. При этом у каждого способа возможны своего рода побочные эффекты.

Так, при активации «серых» ключей американские компании могут их аннулировать удаленно за нарушение географической привязки. Взлом же чреват полной потерей работоспособности оборудования и отсутствием регулярных обновлений. Последнее создает проблемы с точки зрения киберугроз.

Компании,Cisco,IBM,
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