Техника Cisco и IBM перестанет работать в России

Американские компании Cisco и IBM отказались продлевать лицензии на ранее приобретенную технику для российских компаний. Сообщение об этом появилось на сайте издания «Ведомости». Обсуждаемые лицензии нужны для активации новых устройств и для продолжения работы, а также техобслуживания старых.

Таким образом, после окончания срока действия текущих лицензий техника упомянутых брендов в России перестанет работать. В первую очередь проблема касается сетевого оборудования Cisco и систем хранения данных, работающих под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.

Вместе с тем «Ведомости» отметили, что обычно российские компании закупают лицензии со сроком действия один год. Гораздо реже право на использование американского ПО и оборудования оплачивается на два года или три.

По данным издания, у российских компаний есть несколько вариантов преодоления этой сложности. Первый – это покупка ключей активации в других странах. Второй – взлом оборудования. При этом у каждого способа возможны своего рода побочные эффекты.