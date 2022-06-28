В России захотели отказаться от европейских прицепов

Организация «Росспецмаш», которая объединяет 187 производителей различной техники, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить ввоз в Россию прицепов и полуприцепов из недружественных стран. Заместитель главы ассоциации Вячеслав Пронин объяснил, что они выступают за запрет на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ПТС) такой технике. Об этом сообщил «Коммерсант».

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В «Росспецмаше» рассказали, что в мае-июне 2022 года спрос на российскую технику упал в 3–8 раз. При этом цены на неё растут из-за санкций, по этой же причине ухудшаются её свойства, так как теперь российские компании не могут закупать иностранные запчасти.

При этом производители из Польши и Германии продолжают поставлять свою технику в РФ, и местные клиенты выбирают её.

«Текущий курс рубля, доступность лучших мировых компонентов и возможность доставлять готовую продукцию европейскими транспортными компаниями на территорию РФ — всё это ставит российских производителей в заведомо невыгодное положение», — считает глава производителя прицепов «Грюнвальд» Алексей Драч.

Ещё одна инициатива ассоциации — увеличить утильсбор на прицепы и полуприцепы до 600 000 рублей. Сейчас размер утильсбора на новые полуприцепы достигает 96 000 рублей. Ранее с таким предложением выступал Минпромторг, но его так и не реализовали.