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19 минут назад

Юрист оценил планы Польши выставить счет «Газпрому»

Алиса Селезнёва

Назревающий в Польше энергетический кризис привел к тому, что Варшава пытается переложить ответственность за него на Россию и «Газпром». Об этом заявила RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Юрист оценил планы Польши выставить счет «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. С апреля газ перестал поступать в Польшу из-за отказа страны переходить на расчеты в российской валюте. При этом министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что Польша намерена выставить счет российскому «Газпрому» за прекращение поставок газа.

По словам Ярмуш, решение об отказе от поставок газа в Польшу было принято «Газпромом» правомерно, на основании внутреннего законодательства и международных контрактов.

«У польской стороны нет никаких рычагов давления на «Газпром», а только заявления агрессивного, негативного характера для некого самопиара», - уверена юрист.

Она также заметила, что такие заявления польского руководства направлены на то, чтобы снять с себя ответственность за назревающий в стране энергетический кризис.

«Они должны оплачивать поставленный газ», - констатировала Мария Ярмуш.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил западным странам, что поставлять газ бесплатно никто не будет.

Компании,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
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