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1 час назад

Burger King высказался о замене Pepsi на «Дюшес»

Мослента

Замену импортных газировок Pepsi и 7UP на отечественные напитки «Байкал» и «Дюшес» прокомментировала пресс-служба сети Burger King. Цитату представителя фастфуда опубликовало издание «Подъем».

Burger King высказался о замене Pepsi на «Дюшес»
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Это у нас не массовая история. Это не везде и не всегда. Просто это обнаружили в нескольких ресторанах, где у нас не было другого сырья. Пока у нас еще нет понимания, как мы будем работать», — сказали в компании.

Burger King подчеркнул: замена ассортимента не повлекла изменения цен на напитки, что связано с системой, которую в компании описали как «пей, сколько хочешь».

«Неважно, какой напиток вы наливаете, мы вам продаем стаканчик (большой, маленький или средний), а вы сами наливаете напитки, которые есть в ресторане. Цена одна, а дальше вы хоть коктейль делайте — ваше дело», — пояснили в пресс-службе.

Ранее пользователей сети возмутил выбор напитков в одном из московских ресторанов Burger King. Однако нашлись и те, кому новый ассортимент понравился больше старого.

Компании,
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