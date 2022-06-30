Немецкая Uniper пожаловалась на сокращение поставок газа из РФ

С 16 июня от Газпрома получено лишь 40% объемов газа, предусмотренного по контракту, заявила немецкая компания Uniper.

В связи с этим Uniper отзывает свой финпрогноз на год. Сейчас компания «замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене», а потому ждет значительно более низкой скорректированной чистой прибыли в первом полугодии, передает ТАСС.

Uniper рассматривает способы обеспечения ликвидности. Компания обсуждает с властями Германии стабилизационные шаги, включая инвестиции в акционерный капитал. Uniper указывает на «неопределенность в геополитической и операционной среде», поэтому «не предоставляет пересмотренных прогнозов результатов на весь год».