Siemens прокомментировала сокращение поставок газа из РФ в ФРГ

Компания Siemens Energy отвергает заявления России о том, что поставки газа в Германию были ограничены из-за того, что компания не вернула из ремонта турбину для трубопровода "Северный поток". Об этом сообщил исполнительный директор Siemens Джо Кезер немецкой газете Süddeutsche Zeitung .

"Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в России", - отметил Кезер. "Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа", - добавил он.

"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.