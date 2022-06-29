Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola после решения компании покинуть рынок, они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

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В компании «Росинтер Ресторанс», которая управляет сетями «IL Патио», «Планета суши», «Шикари», отметили , что в настоящее время запасов Coca-Cola у них достаточно, газировка присутствует в меню, однако рестораторы готовы оперативно вводить иные позиции.

Управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова пояснила, что в настоящее время напиток был закуплен на ближайшие три месяца, а в дальнейшем планируется отслеживать, какие из отечественных аналогов предпочитают клиенты.

Совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас добавил, что заведения сети рассматривают возможность возвращения собственного напитка Black Star Burger Cola, а также ведут переговоры с российскими производителями.

Ряд ресторанов сообщил, что уход Coca-Cola на них никак не отразился, поскольку в меню изначально были представлены лимонады собственного приготовления.

«Необходимо популяризировать наши отечественные напитки, такие как тархун, дюшес, ситро и другие. Также существуют отличные производители домашних компотов и морсов», — подчеркнул владелец и автор концепции ресторана «Дом №8» Партев Гаспарян.