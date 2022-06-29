Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
16 минут назад

Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola

Lenta.ru

Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola после решения компании покинуть рынок, они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Российские рестораны начали поиск альтернативы Coca-Cola
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании «Росинтер Ресторанс», которая управляет сетями «IL Патио», «Планета суши», «Шикари», отметили , что в настоящее время запасов Coca-Cola у них достаточно, газировка присутствует в меню, однако рестораторы готовы оперативно вводить иные позиции.

Управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова пояснила, что в настоящее время напиток был закуплен на ближайшие три месяца, а в дальнейшем планируется отслеживать, какие из отечественных аналогов предпочитают клиенты.

Совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас добавил, что заведения сети рассматривают возможность возвращения собственного напитка Black Star Burger Cola, а также ведут переговоры с российскими производителями.

Ряд ресторанов сообщил, что уход Coca-Cola на них никак не отразился, поскольку в меню изначально были представлены лимонады собственного приготовления.

«Необходимо популяризировать наши отечественные напитки, такие как тархун, дюшес, ситро и другие. Также существуют отличные производители домашних компотов и морсов», — подчеркнул владелец и автор концепции ресторана «Дом №8» Партев Гаспарян.

17 июня стало известно, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

Компании,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители