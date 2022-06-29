Российским компаниям позволят досрочно выкупить валютные долги

В Минэкономразвития прорабатывают вопрос предоставления возможности российским компаниям досрочного выкупа валютных долгов. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Интерфакс».
«Предлагаем дать возможность компаниям свои долги там (выкупать - ИФ). Сейчас у нас закрыт счет капитала, то есть требуется разрешение комиссии. Это предложение мы прорабатываем», - подчеркнул он.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина одобрила данную инициативу.
«Также выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать долги, прежде всего, по кредитам, потому что по еврооблигациям все-таки должны быть защищены интересы российских инвесторов», - указала она.
По словам Набиуллиной, в настоящее время российские эмитенты платят полностью по своим еврооблигациям, деньги доходят до иностранных инвесторов, «а российские инвесторы страдают».
«Есть механизмы мены облигаций, сейчас идут... По синдицированным кредитам эта проблема решается для того, чтобы интересы российских инвесторов были защищены», - отметила она.
Максим Решетников ранее заявил, что многие предприятия в РФ могут сократить производство, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев.