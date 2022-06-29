Британия ввела санкции против Потанина

Власти Великобритании ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина. Своё решение чиновники объяснили тем, что бизнесмен — второй по размеру капитала человек в Россию. Поддерживая президента Владимира Путина, Потанин продолжает наращивать активы — после начала специальной военной операции он купил Росбанк и акции Тинькофф-банка, отметили британские власти.

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Кроме того, под санкции попали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его супруга Анна и угледобывающая компания «Колмар».

«Мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Никто и ничто не сможет их избежать», — сказал представитель правительства Британии.

Власти королевства также анонсировали санкции против российских граждан и компаний за поддержку президента Сирии Башара Асада и «в репрессиях против гражданского населения».

С начала специальной военной операции Британия ввела санкции против более 1000 человек и 120 компаний, говорится в сообщении. Три четверти зарубежных компаний сократили свою деятельность в России, из которых почти четверть полностью её свернули, отметили в Лондоне.