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11 минут назад

К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков

Лера Букина

В настоящее время уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она сообщила, что регулятор не информирует, о каких именно кредитных организациях идет речь, поскольку многие партнеры опасаются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT.

«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров», - сказала она, выступая на съезде РСПП.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе - у него есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров.

Набиуллина выступила против управляемого курса рубля

«Многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать», - заявила Набиуллина.

Систему передачи финансовых сообщений Банка России создали в связи с рисками

отключения российских банков от SWIFT. Напомним, что к ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включающий в себя отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.

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