«Лукойл» довел долю в СП с «Газпромом» до 50%

"Лукойл" довел долю в совместном предприятии с "Газпромом" для разработки участков в Ненецком автономном округе ООО "Лаявожнефтегаз" до 50%, следует из ЕГРЮЛ.

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ООО "Лукойл-Коми" увеличило долю в СП с 1% до 50%, доля ООО "Газпром добыча Краснодар" сократилась до 50%.

Компании создали СП в 2021 году. Инвестиции в него оценивались примерно в 200 млрд рублей. В конце 2021 года компания "Лаявожнефтегаз" получила от "Газпрома" лицензию на Ванейвисское и Лаявожское месторождения в НАО.