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1 час назад

«ЕвроХим» получил международную премию

Елена Прошина

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» получила премию международного симпозиума Reconnect 2022 за установку по производству карбамида для удобрений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

«ЕвроХим» получил международную премию
Фото: Анастасия МереноваАнастасия Меренова

Установка, работающая на предприятии «ЕвроХима» НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области, была признана самой эффективной в мире.

Симпозиум Reconnect 2022, организованный компанией Stamicarbon, проходил в Утрехте (Нидерланды).

Stamicarbon - центр лицензирования и интеллектуальной собственности итальянской компании Maire Тecnimont - проводил по всему миру анализ работы установок по выпуску карбамида, построенных по технологии Stamicarbon.

Анализ показал, что технология грануляции карбамида у НАК «Азот» имеет лучшие показатели среди всех аналогов, в том числе самый высокий в мире уровень использования мощностей.

По мнению европейских экспертов, таких результатов на российском предприятии добились благодаря оптимизации и сокращению периодов технологических остановок для очистки оборудования.

В прошлом году компания «ЕвроХим» одержала победу в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Компания стала лауреатом в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID – 19» и «За экологическую ответственность».

Компании,Еврохим,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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