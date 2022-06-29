Росатом получил разрешение на строительство энергоблока АЭС в Египте

Власти Египта выдали госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство первого энергоблока АЭС в Эд-Дабаа, сообщило Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта.
«Разрешение было одобрено после того, как власти убедились, что площадка готова к началу строительства и никакие риски не повлияют на людей, окружающую среду или имущество», – приводит информационный портал «Иджипт Тудей» заявление надзорного ведомства, сообщает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что «с этого момента и до июня 2021 года готовился необходимый отчет по безопасности с учетом квалификации рабочих, обеспечения безопасности на объекте, а также наличия средств проведения испытаний на безопасность. Результаты испытаний сопоставляются с критериями Международного агентства по атомной энергии и России, учитывая, что проект реализует российская компания Росатом».
В январе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявлял о планах корпорации приступить в июле к строительству первого энергоблока. Запрос на установку первых двух реакторов из четырех был подан 1 января 2019 года.