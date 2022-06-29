Росатом получил разрешение на строительство энергоблока АЭС в Египте

«Разрешение было одобрено после того, как власти убедились, что площадка готова к началу строительства и никакие риски не повлияют на людей, окружающую среду или имущество», – приводит информационный портал «Иджипт Тудей» заявление надзорного ведомства, сообщает ТАСС .

В ведомстве сообщили, что «с этого момента и до июня 2021 года готовился необходимый отчет по безопасности с учетом квалификации рабочих, обеспечения безопасности на объекте, а также наличия средств проведения испытаний на безопасность. Результаты испытаний сопоставляются с критериями Международного агентства по атомной энергии и России, учитывая, что проект реализует российская компания Росатом».