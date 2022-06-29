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29 июня

Uniper с 16 июня получила от "Газпрома" 40% объемов газа по контракту

ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Германская Uniper с 16 июня получила от "Газпрома" 40% объемов газа по контракту, сообщила компания. Uniper отзывает свой финпрогноз на год на фоне ограничений поставок газа и ждет значительно более низкой скорректированной чистой прибыли в первом полугодии, чем годом ранее.

"Предпосылкой к этому является влияние текущих ограничений на поставку газа со стороны "Газпрома". С 16 июня 2022 года Uniper получил лишь 40% объемов газа, предусмотренных контрактом. В настоящее время Uniper замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене", - говорится в сообщении.

Компании,Газпром,
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