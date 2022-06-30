В Shell раскритиковали идею о потолке цен на нефть из РФ

Инициатива с ограничением цен на нефть из России будет работать в случае присоединения к ней большинства стран. Об этом заявил глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, передает Bloomberg.

Он добавил, что если большинство инициативу не поддержит, тогда нефть из России будет спокойно поставляться в те страны, которые не возражают купить ее. Поэтому все недостатки предложения по ограничению уже видны.

29 июня парагвайский экономист Виктор Рауль Бенитес Гонсалес заявил, что Латинская Америка не будет поддерживать G7 в инициативе по ограничению цен на нефть из России. По его словам, страны «Большой семерки» собираются лишь сжигать за собой мосты. То есть в то время, пока они развиваются сами, слаборазвитые страны этого не могут сделать, даже используя аналогичные возможности. Речь идет о доступном и недорогом топливе, которое есть у России.