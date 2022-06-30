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31 минуту назад

Reuters: алжирская Sonatrach ищет возможность поднять цены на газ для Европы

Газета.Ru

Алжирское государственное нефтегазодобывающее предприятие Sonatrach изучает возможности для поднятия цен на газ для приобретателей из Европы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

В Алжире решили поднять цены на газ для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Sonatrach ведет переговоры о том, как получить выгоду от значительного роста мировых цен на газ в своих долгосрочных контрактах с европейскими покупателями», —отметили собеседники агентства.

Они добавили, что компания пытается найти разные варианты. Например, проговаривается возможность частичной привязки к спотовым ценам на топливо в договорах, которого до этого всегда были привязаны к стоимости нефти Brent.

В агентстве указали, что данное решение может повлиять на тех покупателей из Европы, которые получают газ по подводному трубопроводу Medgaz. Речь идет об Испании, Франции и Португалии.

В начале июня заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что странам Европейского союза придется искать замену российскому газу в случае сокращения или полной остановки поставок, в качестве альтернативы рассматриваются газовые запасы Африки.

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