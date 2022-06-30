Бывшая «дочка» «Газпрома» возобновит работу в Германии

Бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, которая теперь переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), получила кредит в размере 10 миллиардов евро и намерена возобновить свою деятельность, выплачивая бонусы газовым трейдерам, пишет Financial Times.

Управляющий директор компании Эгберт Лэге сказал, что займ обеспечил SEFE необходимую ликвидность и помог ей оплатить более дорогой газ, который она закупает. Он добавил, что многие контрагенты компании возвращаются, а также появляются новые.

Лэге уверен, что Германия сможет заполнить свои газовые хранилища на 90 процентов, но если поставки из России продолжат снижаться, то «достичь этой цели будет очень трудно».