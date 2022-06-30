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30 июня

«Роснефть» развивает сеть АЗС, на которых можно заправиться природным газом

РИА "ФедералПресс"

Теперь автомобилисты могут заправляться компримированным природным газом (КПГ), который является экологичным и экономичным видом топлива, а также воспользоваться новыми сервисами. В новой концепции акцент сделан на предоставлении расширенного спектра предлагаемых услуг. Развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций является одним из ключевых приоритетов розничного бизнеса «Роснефти». Новая АЗС с возможностью заправки КПГ стала уже четвертой в Саратовской области. Использование компримированного газа позволяет увеличить максимальный пробег на одном баке, что снижает себестоимость работы и повышает эффективность эксплуатации транспортных средств. Развитие сети КПГ осуществляется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о необходимости расширения использования природного газа как моторного топлива, а также приоритетам, обозначенным в стратегии «Роснефти». Компания развивает сеть газовых автозаправок в розничном сегменте. На сегодняшний день сеть газовых станций и модулей при АЗС состоит из 16 объектов в Воронежской, Саратовской и Ульяновской областях, Ставропольском крае, Ингушетии и Удмуртии. Компания в целом располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России. География розничного бизнеса компании охватывает большинство российских регионов. Фото: ПАО НК Роснефть

«Роснефть» развивает сеть АЗС, на которых можно заправиться природным газом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Компании,Роснефть,
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