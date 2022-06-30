На Украине арестовали активы россиян на $1 миллиард

Бюро экономической безопасности Украины арестовало имущество российских граждан на сумму один миллиард долларов в связи с уклонением от налогов. Об этом заявил глава ведомства Вадим Мельник, передает агентство «Прайм».

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«Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов», — подчеркнул он.

Мельник отметил, что в настоящее время стоимость арестованного имущества граждан России, которые подозреваются в таких правонарушениях, составляет 31 миллиарда гривен (около одного миллиарда долларов).

Напомним, что на Украине ранее был подписан закон о «принудительном изъятии» в стране объектов собственности России и ее резидентов.

Как указал премьер страны Денис Шмыгаль, власти Киева также предлагают заключить международный договор, который позволит использовать замороженные золотовалютные резервы России для восстановления Украины и выплаты компенсаций пострадавшим.