На Украине арестовали активы россиян на $1 миллиард

Бюро экономической безопасности Украины арестовало имущество российских граждан на сумму один миллиард долларов в связи с уклонением от налогов. Об этом заявил глава ведомства Вадим Мельник, передает агентство «Прайм».
«Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов», — подчеркнул он.
Мельник отметил, что в настоящее время стоимость арестованного имущества граждан России, которые подозреваются в таких правонарушениях, составляет 31 миллиарда гривен (около одного миллиарда долларов).
Напомним, что на Украине ранее был подписан закон о «принудительном изъятии» в стране объектов собственности России и ее резидентов.
Как указал премьер страны Денис Шмыгаль, власти Киева также предлагают заключить международный договор, который позволит использовать замороженные золотовалютные резервы России для восстановления Украины и выплаты компенсаций пострадавшим.
Шмыгаль отметил, что все российские активы на территории Украины конфискуют. Более того, это будет «сделано так, чтобы потом не возникало ни одного вопроса ни в одном международном арбитраже», указал он.