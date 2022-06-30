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42 минуты назад

На Украине арестовали активы россиян на $1 миллиард

Лера Букина

Бюро экономической безопасности Украины арестовало имущество российских граждан на сумму один миллиард долларов в связи с уклонением от налогов. Об этом заявил глава ведомства Вадим Мельник, передает агентство «Прайм».

На Украине арестовали активы россиян на $1 миллиард
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов», — подчеркнул он.

Мельник отметил, что в настоящее время стоимость арестованного имущества граждан России, которые подозреваются в таких правонарушениях, составляет 31 миллиарда гривен (около одного миллиарда долларов).

Напомним, что на Украине ранее был подписан закон о «принудительном изъятии» в стране объектов собственности России и ее резидентов.

Как указал премьер страны Денис Шмыгаль, власти Киева также предлагают заключить международный договор, который позволит использовать замороженные золотовалютные резервы России для восстановления Украины и выплаты компенсаций пострадавшим.

Шмыгаль отметил, что все российские активы на территории Украины конфискуют. Более того, это будет «сделано так, чтобы потом не возникало ни одного вопроса ни в одном международном арбитраже», указал он.

Компании,Денис Шмыгаль,Вадим Мельник,
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