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1 час назад

Российские авиакомпании решили вернуть самолеты за рубеж

Алиса Селезнёва

Две российские авиакомпании, S7 и грузовая AirBridgeCargo, обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. Об этом пишет «Коммерсант».

В S7 пояснили изданию, что намерены вернуть за границу два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Повторная сертификация самолетов, которые запрещено было использовать в России после произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с их участием, так и не была проведена.

В свою очередь, по данным издания, AirBridgeCargo собирается отказаться от 14 из 16 грузовых Boeing 747 для последующей передачи их в финансовый лизинг Etihad. В компании рассчитывают, что смогут совместно с арабской компанией эксплуатировать эти самолеты, перерегистрировав российскую фирму на новое юрлицо.

Российские авиакомпании получат более 1000 самолетов к 2030 году

Авиакомпании запросили разрешение вернуть самолеты за рубеж еще в апреле и мае, однако до сих пор не получили ответа от Минтранса. Эксперты, опрошенные газетой, связали столь долгое рассмотрение заявок с негласным запретом на возврат самолетов.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны приняли решение ввести санкции против авиационной отрасли России. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство и запретив продажу на российский рынок самолетов и запчастей к ним. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран.

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