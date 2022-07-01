Две российские авиакомпании, S7 и грузовая AirBridgeCargo, обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. Об этом пишет «Коммерсант».

В S7 пояснили изданию, что намерены вернуть за границу два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Повторная сертификация самолетов, которые запрещено было использовать в России после произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с их участием, так и не была проведена.

В свою очередь, по данным издания, AirBridgeCargo собирается отказаться от 14 из 16 грузовых Boeing 747 для последующей передачи их в финансовый лизинг Etihad. В компании рассчитывают, что смогут совместно с арабской компанией эксплуатировать эти самолеты, перерегистрировав российскую фирму на новое юрлицо.

Авиакомпании запросили разрешение вернуть самолеты за рубеж еще в апреле и мае, однако до сих пор не получили ответа от Минтранса. Эксперты, опрошенные газетой, связали столь долгое рассмотрение заявок с негласным запретом на возврат самолетов.