«Алмаз-Антей» прекратил участие в рейтингах оборонных компаний

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» прекращает участие в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года, сообщили в компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» прекращает участие в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

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Там отметили, что при формировании таких рейтингов – в частности, речь идет о списках производителей оружия, публикуемых SIPRI и Defense News, – организаторы используют данные об объеме и структуре консолидированной выручки.

«Несмотря на рост выручки концерна по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, раскрытие ее показателей считаем чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров», – пояснили в концерне.

В «Алмаз-Антее» также добавили, что в течение последнего десятилетия концерн стабильно лидирует среди российских предприятий по объемам поставок продукции военного назначения, а в рейтингах мировых производителей ОПК уже традиционно занимает одну из первых двадцати строчек. Однако в связи с ростом санкционного давления на Россию, значительная часть информации в сфере ОПК стала относиться к закрытым данным.

Также в концерне не считают бесспорным уровень достоверности ранжирования компаний в зарубежных рейтингах: организаторы таких мероприятий не имеют возможности верифицировать декларируемые их участниками объемы продаж, что в последние годы привело к появлению в списках лидеров новых компаний – без прозрачной истории, без репутации на международном рынке оружия.

Там добавили, что производственная деятельность концерна не ограничивается продукцией военного назначения. «В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, – как в оборонной, так и в гражданской сферах, – а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения», – сказали в «Алмаз-Антее».