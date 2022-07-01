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1 час назад

Российские миллиардеры с начала 2022 года потеряли почти $36 млрд

Газета.Ru

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала 2022 года на $35,94 млрд. Сумму подсчитало агентство РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Российские миллиардеры потеряли почти $36 млрд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, в том числе 26 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляло $354,64 млрд.

Больше всех потерял совладелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его потери составили $5,94 млрд, а состояние сократилось до $22,9 млрд.

Лидер по объему состояния — один из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Он, напротив, с начала 2022 года увеличил свое состояние на $4,39 млрд, до $35,2 млрд.

Заметно сократилось состояние совладельца компании по производству природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона. Он занимает второе место в рейтинге. Его потери составили $3,53 млрд. Теперь он владеет $28,9 млрд.

26 января журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time сообщал, что на фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины богатейшие граждане России потеряли в общей сложности $28 млрд.

Компании,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,Новатэк,Норникель,Северсталь,
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