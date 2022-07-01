Популярный интернет-магазин прекратил работу в России

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix сообщил о прекращении своей работы в России. Об этом говорится на сайте компании.

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«Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», - уточняется в сообщении.

При этом служба поддержки для клиентов магазина все еще работает без изменений в графике. Заказы, которые были оформлены до указанного времени, обработают и доставят клиентам.

Бренд Bonprix, входящий в Otto Group, основали в 1986 году. Сейчас бренд функционирует в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки. Сеть занимается продажей одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года шведская компания H&M Group потеряла 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей).