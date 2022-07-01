Названо число задержанных за границей российских самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что за все время действия санкций за границей задержали 77 самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС.
«Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», - подчеркнул глава Минтранса.
Часть самолетов задержали по требованию лизингодателей, но некоторые просто не смогли вернуться из-за резкого закрытия европейского неба, отметил он.
После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, которые в том числе распространились на самолеты российских компаний.
ЕС ввел санкции в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ, запретив продажи, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявил, что часть иностранных самолетов в России могут разобрать на запчасти, чтобы использовать их для ремонта оставшихся.