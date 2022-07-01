Названо число задержанных за границей российских самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что за все время действия санкций за границей задержали 77 самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

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«Одну машину нам удалось вернуть. Мы боремся за каждый самолет», - подчеркнул глава Минтранса.

Часть самолетов задержали по требованию лизингодателей, но некоторые просто не смогли вернуться из-за резкого закрытия европейского неба, отметил он.

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, которые в том числе распространились на самолеты российских компаний.

ЕС ввел санкции в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ, запретив продажи, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.