Для Японии это важный проект, потому что они участвуют в капитале компании Sakhalin Energy и, соответственно, у них есть контракты на поставки СПГ с Сахалина на территорию Японии. С точки зрения поставок это один из наиболее удобных вариантов, потому что СНГ в течение суток доходит до порта в Японии, отгружается. Основные объемы СПГ с Сахалина идут именно в Японию, чуть меньше - в Южную Корею, а остатки расходятся по азиатскому рынку. В последние годы большинство из них скупает Китай. Основные базовые контракты заключены именно с Японией и Южной Кореей. Для Японии это очень удобный, надежный источник с коротким транспортным плечом. Насколько мы понимаем, цены на сахалинский СПГ самые выгодные для Японии из всего, что она импортирует. Потому что они подписывали долгосрочные контракты на много лет еще в момент строительства завода. И эти контракты продолжают действовать, там учтены некие стартовые позиции, что японцы пришли, поучаствовали в строительстве и так далее. С экономической и логистической точек зрения это очень выгодно для Японии. Там не хотели бы терять контракты на поставку.





Японии по сути предлагается просто перерегистрировать компанию, то есть от нее не требуют никаких денег, никаких издержек. Им говорят: "Мы зарегистрируем нового оператора в России, а вы просто напишите заявление, и ваша доля теперь будет в новом операторе, вы ничего не должны дополнительно покупать, просто перерегистрируемся, и все". Речь идет о том, что если ты перерегистрировался, перешел на российское ООО, то для тебя все остается точно также. По всей видимости, будут подписаны еще и допсоглашения к коммерческим соглашениям на поставку газа, но если раньше их заключали с Sakhalin Energy, то теперь они будут заключаться с новым оператором - российским ООО. А в остальном ничего не поменяется. Формула ценообразования, объемы, все остальные условия будут точно такими же.



Япония сейчас рассматривает российские предложения и пытается понять, какими будут издержки в случае перехода на российское ООО, плюс если ты, например, отказываешься стать акционером новой компании - что будет с контрактами на поставку газа? То есть они все-таки перерегистрируются или же Россия будет "дожимать" эту историю и скажет: "Знаете, у вас контракты с Sakhalin Energy, ну вот к ней и обращайтесь". А теперь компания Sakhalin Energy станет пустышкой. И вот тут для Японии есть риск. Но, по всей видимости, речь идет о том, что Россия предлагает перейти на новую компанию, после чего контракты на поставку перерегистрируют, а для Японии ничего не поменяется, просто нужно будет подтвердить, что Токио готов сотрудничать через новую структуру.



Все это в основном делается не против Японии, а для того, чтобы заставить определиться Shell. Потому что Shell официально заявила, что она уходит из России, что она продает все проекты. Но как тот кот, который мяукал перед дверью, ему ее открыли, а он не уходит, Shell так же не уходит. Компания об этом заявила, но ничего не делает, чтобы уйти из проекта. И теперь, когда будет происходить перерегистрация, чтобы сохранить свою долю и прейти в новое ООО, получается, нужно сделать некие телодвижения, зарегистрироваться как акционер новой компании. Перед Shell ставят вопрос: "Если вы уходите, тогда и дальше ничего не делайте. Не перерегистрируйтесь - и ваша доля "пропадет", право на нее перейдет какой-то российской компании, а эта компания в итоге продаст ее акционерам, которые хотят работать в проекте. Скорее всего, индийским или китайским компаниям". Конечно, формально Shell начислят какие-то деньги за ее долю, но эти средства не смогут уйти из России, пока не разрешит государство. А государство будет производить оценку некого ущерба со стороны иностранной компании. Явно, что этот ущерб как минимум совпадет с оценкой доли Shell. То есть Shell все равно ничего не получит, если не захочет перерегистрироваться. В Shell сказали, что они уходят, вряд ли они будут перерегистрироваться. А вот японские компании никаких подобных заявлений не делали. Они, наоборот, говорят, что никуда не уйдут, что ничего продавать не будут. Назывались разные аргументы. В том числе и то, что если они уйдут, тогда все достанется китайским структурам, а они этого не хотят.



Примет ли Япония новые условия? Здесь все будет зависеть от того давления, которое на нее будет оказано со стороны западных стран, со стороны Соединенных Штатов. Явно, что США работают со всеми странами, пытаясь усилить давление на Россию. Япония в этом плане не полностью самостоятельная и суверенная страна. Она все-таки сильно смотрит на то, какие желания есть у Вашингтона. И здесь они будут договариваться с Вашингтоном. Пока что Токио удавалось в подобных историях сохранять свою позицию. Они не заявили о том, что уходят из "Сахалина-2", они, например, остаются в составе акционеров "Арктик СПГ-2"... Японцы с большим трудом, очень осторожно заходят в проекты и приобретают какие-то доли. Но если уж они зашли, то пытаются остаться. И американцам не удалось заставить их сделать какое-то заявление. Более того, недавно была фраза от одного из японских министров о том, что они не уйдут из проекта "Сахалин-2", даже если им "прикажут". То есть в принципе он откровенно сказал, что им указывают, что делать. Но в данном случае это принципиальный для японцев вопрос, поэтому они будут сопротивляться. Не думаю, что для американцев принципиально "продавить" Японию, чтобы они ушли из "Сахалина-2". В США тоже понимают, что чем больше будет ушедших из "Сахалина-2", тем больше у России будет доля, которую можно будет продать Индии и Китаю. А усиливать Индию и Китай американцы не хотят, пусть уж лучше будут японцы.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ