Обе нитки «Северного потока» будут остановлены с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Об этом со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG пишет ТАСС.

В компании подчеркнули, что график проведения ремонтных работ на газопроводе был согласован заранее. Плановые мероприятия начнутся 11 июля и включат в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, «для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода».

В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.