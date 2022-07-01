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1 час назад

Две нитки «Северного потока» приостановят работу

Алиса Селезнёва

Обе нитки «Северного потока» будут остановлены с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Об этом со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream AG пишет ТАСС.

В компании подчеркнули, что график проведения ремонтных работ на газопроводе был согласован заранее. Плановые мероприятия начнутся 11 июля и включат в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, «для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода».

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В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.

В Кремле отметили, что в ситуации с плановым обслуживанием газопровода «Северный поток» нет никакого «двойного дна» и это технический вопрос, а не политический. Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Компании,Видео,Дмитрий Песков,Газпром,
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