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54 минуты назад

В Австрии решили лишить «Газпром» газохранилища

Лера Букина

В пятницу в Австрии опубликуют поправку к закону, которая позволит властям страны лишить компанию «Газпром» газохранилища в Хайдахе. Об этом сообщает газета Kurier.

Отмечается, что хранилище будет изъято только на втором этапе.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер ранее заявлял президенту России Владимиру Путину о том, что «Газпром» потеряет объект, если не начнет его заполнять газом. После этого лидер Австрии указывал на подготовку властями страны юридических условий для смены собственника газохранилища. Согласно данным газеты, право передать хранилище другой компании дадут австрийскому энергетическому регулятору E-Control.

Во время первого этапа российская компания будет должна указать, какую мощность она частично или полностью не использует, чтобы передать этот объем другому поставщику или вернуть компании-хранителю (дочерняя компания «Газпрома» GSA).

GSA потеряет свои права как складская компания, если не выведет неиспользуемые складские мощности самостоятельно.

«Северный поток» отключат

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с 29 марта текущего года хранилище в Хайдахе с объемом 2,9 миллиарда кубометров заполнили на 0,0 процента.

Ранее немецкая газета Spiegel, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что власти ФРГ задумались о национализации и использовании в своих нуждах части «Северного потока-2».

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