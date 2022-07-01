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34 минуты назад

На Украине арестовали активы четырех российских корпораций

News.ru

Суд на Украине наложил арест на активы, принадлежащие российским корпорациям «Ростех», «РусАл», «Татнефть» и «Группа ГМС» на общую сумму более $152,2 млн, пишет РИА новости со ссылкой на офис генпрокурора страны. Утверждается, что в ходе расследования установлены в том числе скрытые в офшорах активы компаний РФ на украинской территории.

На Украине арестовали активы четырех российских корпораций
Фото: ReutersReuters

По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен ($152,29 млн), — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что суд арестовал корпоративные права девяти предприятий, принадлежащих данным корпорациям, а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки.

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По версии офиса генпрокурора, это имущество якобы «могло использоваться в подрывной деятельности» против Киева.

Накануне украинский суд наложил арест на имущество еще нескольких российских компаний, включая «Ростех» и «Татнефть», на сумму свыше $152 млн. В число арестованных объектов также входит более 70 объектов недвижимости.

Компании,Татнефть,Русал,Ростех,
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