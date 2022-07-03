В Японии заявили о планах вдвое снизить цену на российскую нефть

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) было принято решение установить верхний предел цен на российскую нефть. По его данным, потолок должен быть не выше половины от ее нынешней стоимости. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что Фумио Кисида рассказал о планах G7 во время агитационной речи в Токио. В настоящее время в стране активно проходит предвыборная кампания в верхнюю палату японского парламента.

Фумио Кисида подчеркнул, что главы государств, входящих в организацию, намереваются создать «механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной».

Политик констатировал, что «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка». Он полагает, что западным странам следует «продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».