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4 часа назад

Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер выступила с критикой в адрес американского миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, передает НСН.

Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний
Фото: ReutersReuters

Она обвинила его в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа».

«Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — написала Жан-Пьер на своей странице в Twitter в ответ на публикацию Безоса.

Ранее он написал, что требование главы Белого дома Джо Байдена к владельцам АЗС снизить цены на бензин говорит о том, что президент США либо заблуждается, либо демонстрирует «глубокое непонимание базовой динамики рынка».

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал глава государства в Twitter.

Компании,Джефф Безос,Джозеф Байден,Amazon,
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