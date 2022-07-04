Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний

«Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — написала Жан-Пьер на своей странице в Twitter в ответ на публикацию Безоса.