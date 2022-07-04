Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер выступила с критикой в адрес американского миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, передает НСН.
Она обвинила его в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа».
«Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — написала Жан-Пьер на своей странице в Twitter в ответ на публикацию Безоса.
Ранее он написал, что требование главы Белого дома Джо Байдена к владельцам АЗС снизить цены на бензин говорит о том, что президент США либо заблуждается, либо демонстрирует «глубокое непонимание базовой динамики рынка».
«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал глава государства в Twitter.